La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), continúa con los trabajos de renovación del arbolado en el Parque Primavesi, en el marco del Plan FORESTAR MGP. Las tareas buscan mejorar las condiciones del espacio público y garantizar la seguridad de quienes lo visitan.

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Durante las intervenciones, se retiraron árboles que presentaban problemas fitosanitarios, es decir, enfermedades o deterioros que afectaban su estado. En su reemplazo, se plantaron nuevos ejemplares provenientes del vivero forestal municipal El Tala.

Además, personal de la Dirección de Gestión Ambiental y del Departamento de Espacios Verdes realizó podas de formación, tanto en los árboles ubicados sobre las veredas como en aquellos que se encuentran dentro del parque.

Uno de los principales trabajos se desarrolla desde la calle Paso, por General Paz, hasta aproximadamente la mitad del Parque Primavesi, donde continúa una reforestación iniciada meses atrás. La intervención contempla la creación de un corredor de árboles hacia el interior del espacio verde.

Desde el Municipio explicaron que el objetivo es avanzar con un recambio gradual de los ejemplares que lo necesiten, mejorar la accesibilidad y conservar las condiciones del parque, utilizado habitualmente por vecinos y turistas.

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La iniciativa también apunta a fortalecer los beneficios ambientales del arbolado urbano. Los árboles contribuyen a reducir la contaminación, regular la temperatura, disminuir el efecto de las islas de calor y favorecer la absorción del agua de lluvia.

De esta manera, el Plan FORESTAR MGP continúa con la recuperación y el mantenimiento de los espacios verdes de Mar del Plata, mediante la incorporación de nuevos ejemplares y el cuidado de los árboles existentes.

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