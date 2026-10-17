El Museo MAR proyectará Los otros, la película dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman, mañana a las 17:00. La función, con entrada gratuita, se realizará en el espacio cultural ubicado en López de Gómara y la costa, como parte de una edición especial del ciclo de Cine Internacional dedicada a películas sobre madres.

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Durante octubre, el ciclo repasará tres films que exploran cómo lo ominoso se instala en el ámbito de la intimidad. En estas historias, la casa familiar deja de ser un refugio para convertirse en un territorio amenazante, donde el miedo y la incertidumbre alteran la vida cotidiana.

La figura materna ocupa un lugar central en los relatos, atravesada por el temor a la pérdida y la ausencia. A través de las convenciones del cine de género, las películas construyen atmósferas inquietantes y abordan temas como la memoria, el duelo, la culpa y los límites de aquello que estamos dispuestos a aceptar como real.

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Estrenada en 2001, Los otros es un film de suspenso y terror psicológico dirigido por Alejandro Amenábar, con Nicole Kidman en el papel principal. El elenco también está integrado por Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann, James Bentley, Eric Sykes, Elaine Cassidy y Keith Allen.

La proyección permitirá reencontrarse con una de las películas más reconocidas del cine de misterio contemporáneo, en una propuesta que combina el terror con los vínculos familiares, la ausencia y la percepción de la realidad.

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