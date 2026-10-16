El Colegio de Odontólogos IX Distrito expresó su preocupación por el crecimiento del intrusismo odontológico en Mar del Plata, una práctica que consiste en realizar tratamientos dentales sin contar con la formación ni la habilitación profesional correspondiente. Desde la institución advirtieron que estas intervenciones pueden provocar graves problemas de salud y reclamaron una actuación más firme de la Justicia.

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Durante una conferencia de prensa, la presidenta del Colegio, Marta Fallemann, alertó sobre las consecuencias que pueden generar los procedimientos realizados por personas no habilitadas, especialmente técnicos o mecánicos dentales que trabajan directamente en la boca de los pacientes. “Las consecuencias pueden ser desde leves hasta gravísimas. Las gravísimas pueden resultar hasta en un cáncer”, sostuvo.

Según explicó, las prótesis mal adaptadas, los materiales utilizados incorrectamente y las condiciones de higiene inadecuadas pueden provocar lesiones que muchas veces son confundidas con simples lastimaduras. En ese sentido, remarcó la importancia de acudir exclusivamente a profesionales matriculados.

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Por su parte, el tesorero de la institución, Carlos Martins, recordó que la Ley 6137 establece que los técnicos dentales únicamente pueden desempeñarse como auxiliares de los odontólogos, bajo sus indicaciones, y no están autorizados a atender pacientes de manera directa.

Otro de los principales reclamos estuvo dirigido a la Justicia y a las autoridades sanitarias. Desde el Colegio aseguraron que presentaron denuncias ante la Fiscalía y los organismos de fiscalización, pero que hasta el momento no obtuvieron respuestas efectivas. El representante legal, Fabián Portillo, cuestionó la falta de controles y señaló que la institución no tiene facultades para realizar allanamientos o intervenir directamente en los lugares denunciados.

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Además, advirtieron que recurrir a personas no habilitadas no necesariamente representa un ahorro económico. También señalaron que muchos pacientes desconocen las limitaciones legales de los técnicos dentales y que algunos incluso habrían recibido amenazas después de reclamar por tratamientos defectuosos.

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Finalmente, el Colegio recomendó a los vecinos verificar que los profesionales cuenten con matrícula habilitante antes de iniciar cualquier tratamiento. Ante posibles prácticas ilegales, aconsejaron reunir fotografías, direcciones, mensajes y otros elementos que permitan respaldar una denuncia penal.