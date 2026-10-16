La Escuela de Educación Especial Nº503 René Favaloro celebró hoy sus 60 años de trayectoria con una jornada abierta a la comunidad frente a su sede de Italia 3536. Bajo el lema Sesenta años de historia, compromiso y trabajo compartido, el encuentro incluyó música, danza, banderas y un museo histórico preparado por los estudiantes.

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La institución cuenta con una matrícula de poco más de 90 estudiantes que asisten a sus instalaciones. Sin embargo, su tarea pedagógica también se extiende a otras instituciones de Mar del Plata, donde acompaña las trayectorias escolares de alumnos incluidos en establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario.

Los festejos se realizaron en la puerta de la institución.

Ese trabajo conjunto estuvo representado durante el festejo, al que se sumaron varias de las escuelas con las que la institución articula su labor. Sus representantes se acercaron con sus banderas para participar de la celebración.

La jornada de festejo contó con la participación del Ensamble de la ESEA Nº1, conocida como el ex Polivalente de Arte, y del grupo de danza El Bochinche, que aportaron música y baile a la celebración. Uno de los ejes fue una muestra histórica construida por los propios estudiantes. A partir de un trabajo sobre las transformaciones registradas a lo largo de la historia de la escuela, los chicos prepararon un museo que recorre las seis décadas de la institución.

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La exposición fue concebida como una manera de recuperar la memoria institucional y compartir con la comunidad el recorrido de la escuela desde su creación. El museo permitirá que otras personas conozcan los cambios y las experiencias que marcaron su historia.

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