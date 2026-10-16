Un grave accidente de tránsito se produjo este mediodía sobre la Ruta Provincial 11, a la altura de la calle 487, en el barrio Los Acantilados. El siniestro ocurrió cuando el conductor de un utilitario blanco intentó realizar un giro en U sobre la ruta -tal cual se pudo ver en las cámaras ubicadas en el lugar- e impactó contra otro automóvil, que terminó volcado sobre la calzada, con las cuatro ruedas hacia arriba.

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Como consecuencia del fuerte choque tres hombres -de 40, 80 y 27 años- sufrieron politraumatismos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención médica.

Además, parte de la carga de frutas y verduras que transportaba uno de los vehículos quedó desparramada sobre el asfalto y la banquina, lo que provocó una obstrucción parcial del carril derecho.

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Personal del Cuartel de Bomberos y médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados.

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