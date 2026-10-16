Un Volkswagen Suran rojo se incendió este viernes por la mañana en la ruta 11, a la altura de la zona de Scaglia, en Mar del Plata. El humo generado por las llamas dificultó la visibilidad sobre la ruta y motivó la presencia de un móvil de Seguridad Vial.

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La dotación del Cuartel de Bomberos Caisamar fue convocada a las 7:38. Al llegar, el personal constató el incendio y desplegó una línea de agua para sofocar el fuego.

El propietario del vehículo se encontraba en el lugar y, según el parte preliminar, no se registraron personas heridas. Por el momento, no se informaron las causas del incendio.

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