Un allanamiento por robo agravado fue realizado por personal del GTO de la Comisaría Decimosexta en una vivienda de Calabria al 7800 en el barrio Pueyrredón.

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El procedimiento fue realizado en el marco de una investigación por un robo que tuvo lugar el 26 de septiembre, cuando un hombre habría ingresado a un domicilio y del mismo habría sustraído electrodomésticos y otras pertenencias.

Junto a la colaboración del GAD y el Cuerpo de Caballería, los efectivos secuestraron un televisor Smart TV y un teléfono celular para su análisis pericial.

Durante el allanamiento, se encontraba en la morada una joven de 18 años, quien sería la pareja del hombre investigado, y esta fue notificada de la formación de la causa. En la misma intervienen el Juzgado de Garantías N°3 y la UFIJE N.º 13 de Mar del Plata.

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