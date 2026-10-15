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Allanamiento por robo agravado: secuestran municiones y celulares
El operativo se realizó en una vivienda de la calle Giacobini al 2900. Una mujer de 48 años fue notificada por encubrimiento y seguirá en libertad.
En el marco de una investigación por un robo agravado ocurrido el 6 de octubre en una vivienda de O’Higgins al 600, en el barrio San Carlos, personal policial realizó un allanamiento en un domicilio de la calle Giacobini al 2900.
Durante el procedimiento secuestraron siete municiones de distintos calibres, dos celulares, un DVR, un monitor y documentación de un Volkswagen Gol Country.
Una mujer de 48 años fue notificada por encubrimiento y continuará en libertad. El 19 de octubre se analizarán los dispositivos electrónicos para avanzar en la investigación.
Intervienen el Juzgado de Garantías N.º 5 y la UFIJE N.º 13.