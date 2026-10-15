En el marco de una investigación por un robo agravado ocurrido el 6 de octubre en una vivienda de O’Higgins al 600, en el barrio San Carlos, personal policial realizó un allanamiento en un domicilio de la calle Giacobini al 2900.

Ads

Durante el procedimiento secuestraron siete municiones de distintos calibres, dos celulares, un DVR, un monitor y documentación de un Volkswagen Gol Country.

Una mujer de 48 años fue notificada por encubrimiento y continuará en libertad. El 19 de octubre se analizarán los dispositivos electrónicos para avanzar en la investigación.

Intervienen el Juzgado de Garantías N.º 5 y la UFIJE N.º 13.

Ads

Ads