El procedimiento estuvo a cargo del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), cuyos efectivos realizaban tareas preventivas cuando observaron al joven a bordo de una Keller negra en inmediaciones de Yapeyú y Soler. Al advertir la presencia policial, intentó poner en marcha el rodado, pero no lo consiguió y fue interceptado a pocos metros.

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Durante la identificación, los agentes constataron que la moto no tenía patente, presentaba faltantes de plásticos en la parte trasera y tenía el tambor de ignición violentado.

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Al verificar la numeración del cuadro, comprobaron que registraba un pedido de secuestro activo desde el 5 de octubre, en el marco de una causa por robo iniciada por la Comisaría Decimosexta.

Intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Walter Martínez Soto, que dispuso notificar al adolescente de la formación de una causa por encubrimiento y entregarlo a sus progenitores, citados a la sede fiscal para el jueves por la mañana.

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