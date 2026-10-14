Un hombre de 32 años fue aprehendido, acusado de asaltar una librería ubicada en Cerrito al 60, donde amenazó a la propietaria con una planchuela de hierro en forma de “L” y robó $4000 en efectivo. Tras cometer el hecho, escapó a bordo de un colectivo de la línea 562, pero fue interceptado por la Policía luego de un operativo cerrojo.

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A partir de la denuncia, los efectivos desplegaron un procedimiento en la zona para localizar al sospechoso, luego de establecer que había abordado una unidad de la línea 562 para darse a la fuga. Finalmente, lograron identificarlo y reducirlo en las inmediaciones de un shopping ubicado en la Vieja Terminal.

En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº14, que dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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DETENIDO POR DISTURBIOS

Un hombre de 39 años fue aprehendido por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en la intersección de Santiago del Estero y Brown, luego de protagonizar disturbios en la vía pública y desobedecer las indicaciones del personal policial.

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Según el reporte, al momento de la intervención el hombre adoptó una actitud hostil, se negó reiteradamente a aportar sus datos filiatorios y desobedeció las órdenes de los uniformados para que cesara su conducta. Ante esa situación, los efectivos procedieron a reducirlo y trasladarlo.

En el caso intervino el Juzgado Correccional Nº2, que dispuso la notificación formal del inicio de una causa por infracción a la legislación vigente. Posteriormente, el hombre recuperó la libertad bajo caución juratoria.