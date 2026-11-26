Un allanamiento realizado en el marco de la investigación por un violento robo permitió secuestrar municiones y un cartucho de escopeta en una vivienda de Mar del Plata. El domicilio estaba vinculado a uno de los hombres detenidos por el asalto a una familia ocurrido el 24 de noviembre, en el que fue golpeado uno de los integrantes, de 96 años.

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El robo fue cometido por dos hombres armados que ingresaron a la casa con los rostros parcialmente cubiertos y guantes. Tras reducir a los tres ocupantes, escaparon con dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, zapatillas y un Chevrolet Meriva.

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La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad, que permitió identificar un Volkswagen Voyage blanco que habría sido utilizado por los asaltantes. El vehículo fue localizado cuando salía de una vivienda de la calle Leguizamón al 500. Tras una persecución, fue interceptado en la rotonda de Champagnat y Luro, donde detuvieron a un hombre de 44 años.

Durante la requisa del Voyage, Policía Científica encontró 13 bolsas de nylon con una sustancia polvorienta blanca, con un peso total de 9,6 gramos. También secuestró una balanza, una manopla de hierro, documentación a nombre de otra persona y $9.700.

El posterior allanamiento se realizó en una habitación utilizada por el imputado, quien permanece alojado en la Unidad Penal N.º 44. Allí encontraron 18 municiones calibre 9 milímetros y un cartucho calibre 16.

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La UFIJE N.º 13, a cargo del fiscal Moyano, dispuso el secuestro de los elementos y notificó al detenido por una causa de infracción a la Ley 23.737, además de las actuaciones por el robo agravado. La investigación continúa para determinar si hubo más personas involucradas.

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