Un hombre de 41 años fue demorado en el barrio Nueve de Julio, luego de protagonizar una confrontación con su pareja en la vía pública y adoptar una actitud hostil ante la intervención del personal policial, que procedió a su aprehensión tras su negativa a acatar las directivas impartidas.

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El episodio se registró en inmediaciones de Mariano Acosta y Ayacucho, donde el sujeto había sido inicialmente reducido por transeúntes que presenciaron la situación. Al arribar los efectivos policiales al lugar, el individuo se negó a acatar las directivas impartidas por los uniformados, por lo que se procedió a su aprehensión.

Según se informó oficialmente, la mujer no presentó lesiones visibles y manifestó su decisión de no radicar denuncia penal por lo ocurrido.

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En el hecho tomó intervención el Juzgado Correccional Nº5, desde donde se dispuso el inicio de actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73, otorgándose posteriormente la libertad del implicado bajo caución juratoria.

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