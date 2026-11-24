Efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) aprehendieron en las últimas horas a un hombre de 44 años en inmediaciones de avenida Luro y Santiago del Estero, en el momento en que intentaba comercializar una cámara fotográfica Sony, modelo A6400, que había sido robada semanas atrás.

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El operativo policial se inició a partir de una denuncia radicada de manera online por el propietario del equipo, quien advirtió que la cámara, sustraída el pasado 4 de noviembre en la intersección de Catamarca y avenida Colón, se encontraba publicada para la venta a través de la plataforma Marketplace de Facebook.

A partir de esa información, el personal policial montó un procedimiento en el punto de encuentro acordado en el centro marplatense, donde interceptó al sospechoso y procedió al secuestro del dispositivo fotográfico.

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En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJE) Nº6, desde donde se dispuso la notificación del imputado por el delito de encubrimiento agravado por ánimo de lucro y su posterior libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

FRÍO FRÍO

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Personal policial aprehendió en las últimas horas a un hombre de 33 años en avenida Constitución y Rojas, luego de que ingresara a un garaje de una heladería ubicada en avenida Constitución 6000 tras saltar una reja perimetral.

El sujeto habría intentado sustraer un evaporador de una cámara industrial, pero fue retenido por un vecino hasta la llegada del personal policial, que concretó su aprehensión. Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, fue trasladado a la Unidad Penal Nº44, imputado por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

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CELULAR

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Personal policial aprehendió en las últimas horas a un hombre de 28 años en avenida Independencia y 3 de Febrero, luego de que sustrajera un teléfono celular a una mujer de 45 años en inmediaciones de Catamarca y 3 de Febrero.

Tras cometer el hecho, el sospechoso intentó escapar, pero fue retenido por testigos hasta la llegada del personal policial. El celular fue recuperado y el imputado trasladado a la Unidad Penal Nº44 por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, en el marco de una causa por robo en grado de tentativa.