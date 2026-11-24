Robó un parlante de un local céntrico, la reconocieron en la calle y terminó detenida
Su cómplice logró escapar antes de que llegara la policía.
Una mujer de 37 años fue aprehendida en pleno centro de Mar del Plata luego de que un hombre la reconociera en la vía pública y la retuviera tras advertir que minutos antes había sustraído un parlante de un comercio de la peatonal San Martín.
El hecho ocurrió este lunes 23 de noviembre alrededor de las 21:20, cuando efectivos de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) que patrullaban a pie por calle Santiago del Estero, entre avenida Luro y San Martín, observaron un forcejeo entre un hombre y una mujer. Al intervenir en la escena, el hombre explicó que había demorado a la sospechosa tras identificarla como la autora de un hurto cometido instantes antes en un local situado en San Martín al 2300.
De acuerdo con la reconstrucción del episodio, la mujer había ingresado al establecimiento comercial y ocultado un parlante entre sus prendas antes de retirarse. Toda la maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad del negocio, cuyas grabaciones fueron aportadas por la encargada del comercio, de 35 años, como prueba del ilícito.
Con el apoyo de otro móvil policial, los uniformados procedieron a identificar y aprehender a la imputada, quien fue trasladada inicialmente a la Comisaría Primera, mientras que un hombre que la acompañaba al momento del hecho logró darse a la fuga antes del arribo de los efectivos.
En la causa tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la fiscal María Isabel Baqueiro, quien dispuso el inicio de actuaciones por el delito de hurto y ordenó el traslado de la mujer a la Unidad Penal N.º 50 de Batán.