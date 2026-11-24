Se equivocó al entregar un pedido, quiso denunciarlo en la comisaría y terminó aprehendida
Una repartidora de 54 años exigió dejar asentado el error en el reparto en la seccional Primera. Ante la negativa policial, pateó la puerta de ingreso y amenazó a los efectivos.
Una insólita situación se registró este martes en la Comisaría Primera de Mar del Plata, donde una repartidora de 54 años terminó aprehendida luego de exigir radicar una denuncia penal por haberse equivocado al entregar un envío y reaccionar de forma violenta ante la explicación policial de que el hecho no constituía un delito.
El episodio tuvo lugar durante la jornada del 24 de noviembre, cuando la mujer, que trabaja para la plataforma Pedidos Ya, ingresó a la seccional del microcentro manifestando su intención de dejar asentado formalmente que había cometido un error en la entrega de un pedido.
Cuando el personal de guardia le explicó que una equivocación logística de esa índole no encuadraba dentro de una denuncia policial, la trabajadora comenzó a proferir amenazas contra los uniformados y a golpear a patadas la puerta de ingreso de la dependencia.
Ante la escalada de los incidentes y la negativa de la mujer a aportar sus datos personales para ser identificada, los efectivos de la seccional debieron solicitar el apoyo de otros móviles policiales y procedieron finalmente a su aprehensión en el lugar.
En el hecho tomó intervención el Juzgado Correccional N.º 5, desde donde se dispuso el inicio de actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 35, 74 y 78 del Decreto-Ley 8031/73 —vinculados a la negativa a identificarse y la alteración del orden público—, otorgándole posteriormente la libertad conforme a lo establecido en el artículo 119 del Código Procesal Penal.