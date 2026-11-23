Un hombre de 34 años fue aprehendido en Mar del Plata, acusado de sustraer picaportes de al menos dos viviendas ubicadas en el sur de la ciudad. El operativo estuvo a cargo del Comando de Patrullas Sur, luego de una denuncia que permitió identificar y localizar al sospechoso.

Ads





El hecho ocurrió durante la mañana del domingo 22 de noviembre, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un individuo que habría ingresado a una propiedad situada en Coronel Vidal al 2200. Tras entrevistarse con uno de los damnificados, los efectivos obtuvieron una descripción de sus características físicas y vestimenta, e iniciaron un recorrido por las inmediaciones.

Minutos después, en Nápoles al 6900, los agentes localizaron a un hombre que coincidía con los datos aportados. Al advertir la presencia policial, el sospechoso habría intentado esconder un objeto dentro de una bolsa que llevaba consigo.

Durante la inspección, los uniformados encontraron siete picaportes de diferentes colores, un martillo, destornilladores y una pinza, elementos que presuntamente habrían sido utilizados para retirar los accesorios de las puertas.

Ads

A partir de las averiguaciones, los investigadores vincularon los objetos recuperados con dos domicilios: uno ubicado en Génova al 7000, perteneciente a un vecino de 33 años, y otro en Coronel Vidal al 2200, propiedad de un hombre de 60 años.

Según informaron fuentes policiales, el acusado registraba un antecedente por encubrimiento correspondiente a 2024.

La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Sánchez, quien dispuso la notificación de la formación de una causa por robo y el traslado del aprehendido a sede fiscal para prestar declaración indagatoria.

Ads