Un joven de 18 años fue detenido luego de intentar robar un órgano musical de la Escuela N.º 511, ubicada en avenida Luro al 9200. El hecho fue descubierto por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre la situación.

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Según la información policial, dos sujetos estaban forzando las puertas de ingreso del establecimiento educativo cuando fueron sorprendidos. Ante esta situación, uno de ellos logró escapar, mientras que el otro fue retenido en el lugar.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un órgano Yamaha y una motocicleta Honda Wave en la que se movilizaban los sospechosos.

Al verificar los datos del vehículo, comprobaron que tenía un pedido de secuestro activo por robo desde mayo de este año.

Finalmente, el joven fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, mientras que la Fiscalía de Flagrancia tomó intervención en el caso. Por su parte, el segundo involucrado logró darse a la fuga.

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