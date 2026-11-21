Tres personas fueron aprehendidas luego de un allanamiento realizado en una vivienda del barrio El Jardín, en el marco de una investigación por una entradera a una pareja de jubilados. Durante el procedimiento, personal de la Comisaría Quinta secuestró un automóvil Toyota Yaris robado, una réplica de arma de fuego, relojes, teléfonos celulares y municiones.

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La investigación se inició a partir de un asalto ocurrido el pasado 16 de noviembre en el barrio Los Acantilados, cuando al menos cinco delincuentes ingresaron a la vivienda de una pareja de 77 y 71 años y sustrajeron distintas pertenencias.

Entre los elementos robados había joyas, relojes y un automóvil Toyota Yaris de color azul, que fue utilizado por los delincuentes para concretar el hecho.

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A partir del análisis de las cámaras de seguridad y de distintos testimonios, los investigadores lograron identificar domicilios que estarían vinculados con el episodio delictivo.

Con esos datos, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en El Benteveo al 2800. Allí fueron aprehendidos dos hombres de 35 y 31 años y una mujer de 45.

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Durante el operativo, los efectivos encontraron el Toyota Yaris sustraído, que estaba sin las patentes colocadas. También secuestraron una réplica de pistola calibre 9 milímetros, ocho relojes, dos teléfonos celulares y una munición calibre 32.

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En el marco de la causa, uno de los hombres quedó imputado por los delitos de robo agravado en poblado y en banda y encubrimiento, mientras que los otros dos fueron acusados de encubrimiento.

Por disposición de la Justicia, los dos hombres fueron trasladados a la Unidad Penal Nº44, mientras que la mujer quedó alojada en la Unidad Penal Nº50. En la investigación intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Flagrancia, a cargo de la fiscal María Sánchez.

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