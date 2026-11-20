Una mujer de 33 años fue interceptada durante un operativo de tránsito y seguridad realizado en el barrio Libertad de Mar del Plata, luego de que la Policía detectara que circulaba en una motocicleta sin patente y con los números de identificación borrados.

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El procedimiento se llevó a cabo el jueves 19 de noviembre, en la intersección de Ituzaingó y Leguizamón, donde efectivos de la Comisaría Sexta, junto con personal del SASU y Patrulla Municipal, realizaban controles preventivos.

Durante el operativo, los agentes detuvieron la marcha de una Honda Wave 110 que no tenía patente colocada. Al revisar el vehículo, observaron irregularidades en los números del motor y del cuadro, por lo que solicitaron la intervención de Policía Científica.

Tras una inspección, un perito confirmó que ambas numeraciones habían sido eliminadas, lo que impide identificar correctamente el origen de la motocicleta.

Ante esta situación, la Fiscalía a cargo de Lorena Hirigoyen dispuso el secuestro del vehículo y el inicio de una causa por encubrimiento contra la conductora, quien posteriormente recuperó la libertad.

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En total, durante el operativo se controlaron 32 motocicletas, se secuestraron siete y se inició una causa por encubrimiento.