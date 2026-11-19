Un joven de 23 años fue demorado por la Policía en el barrio 2 de Abril, luego de ser sorprendido mientras manipulaba un arma de aire comprimido en la vía pública.

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El hecho ocurrió en la zona de Rodríguez y Gurrieri, donde efectivos de la Subcomisaría Camet observaron al joven con el elemento y decidieron intervenir.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron el arma, que no tenía marca ni numeración y se encontraba descargada, sin municiones.

A raíz de lo sucedido, se iniciaron actuaciones por una infracción contravencional. El joven fue trasladado a la dependencia policial y posteriormente recuperó la libertad.

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