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Barrio 2 de Abril: demoraron a un joven de 23 años por manipular un arma en plena calle
El sospechoso fue interceptado por la Policía mientras tenía en sus manos un arma de aire comprimido. El elemento fue secuestrado y, tras permanecer en la comisaría, recuperó la libertad.
Un joven de 23 años fue demorado por la Policía en el barrio 2 de Abril, luego de ser sorprendido mientras manipulaba un arma de aire comprimido en la vía pública.
El hecho ocurrió en la zona de Rodríguez y Gurrieri, donde efectivos de la Subcomisaría Camet observaron al joven con el elemento y decidieron intervenir.
Durante el procedimiento, los policías secuestraron el arma, que no tenía marca ni numeración y se encontraba descargada, sin municiones.
A raíz de lo sucedido, se iniciaron actuaciones por una infracción contravencional. El joven fue trasladado a la dependencia policial y posteriormente recuperó la libertad.
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