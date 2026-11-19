Un hombre de 31 años murió luego de ser retirado del sector de guardia del subsuelo de un hotel de Mar del Plata. El episodio ocurrió durante la noche del martes y terminó con un empleado de seguridad de 63 años investigado por homicidio preterintencional.

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Según el testimonio de una trabajadora del establecimiento, la víctima ingresó a un espacio del subsuelo reservado al personal. Su compañero intervino, lo sujetó de la ropa y lo trasladó hacia el exterior. Poco después, el hombre fue encontrado tendido en la vereda, con espuma en la boca.

El trabajador de seguridad comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del SAME, cuyo personal constató el fallecimiento alrededor de las 23.50.

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La secuencia tuvo lugar en el Hotel Antártida, en inmediaciones de avenida Luro y el boulevard Marítimo Peralta Ramos. La Policía llegó tras dos llamados al 911 que alertaron sobre el episodio.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, la fiscalía a cargo de Florencia Salas, titular de la UFI N° 1, modificó la calificación de la causa a homicidio preterintencional. El empleado fue notificado de la formación de una causa en su contra.

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La investigación busca determinar las circunstancias de la muerte y establecer qué ocurrió durante la intervención del trabajador.

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