Dos hombres fueron aprehendidos este martes en Mar del Plata, acusados de entrar a una vivienda y robar distintos objetos. La investigación comenzó con un llamado al 911 y avanzó a partir de registros fílmicos aportados por vecinos.

Ads

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en Luis Vernet al 3700. Cuando llegaron, efectivos del Comando de Patrullas encontraron la puerta del garaje con signos de haber sido forzada y varias ventanas abiertas. La denunciante también entregó imágenes captadas por cámaras de la zona.

Puede interesarte

Con las características de los sospechosos, la Policía desplegó un operativo de búsqueda y los localizó en Pesquero Halcón al 2900. Los hombres, de 25 y 32 años, llevaban varios objetos que fueron secuestrados durante el procedimiento.

Entre los elementos había una desmalezadora roja, un bolso con tres reels de pesca, dos cuchillos, una remera térmica y una campera azul. La mujer que había denunciado el robo reconoció a ambos como quienes habían ingresado a su propiedad.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Vicente, que dispuso actuaciones por robo agravado por efracción y ordenó el traslado de los aprehendidos a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

Ads

Ads