Dos jóvenes de 20 y 21 años fueron aprehendidos en la madrugada de este domingo por personal policial, acusados de ingresar a robar en una iglesia ubicada en las inmediaciones de las calles Tetamanti y Mario Bravo, en la zona sur de la ciudad.

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El procedimiento se originó en plena madrugada, cuando efectivos de la Comisaría Decimosexta realizaban labores de patrullaje preventivo y fueron alertados por un vecino circunstancial. El transeúnte advirtió a los uniformados que dos sujetos acababan de sustraer elementos del templo religioso y que habían huido rápidamente internándose por un sendero ubicado en un descampado, con salida hacia las calles Olazar y Manrique.

Con los datos aportados, los agentes desplegó un operativo cerrojo en la zona hasta interceptar a los sospechosos justo cuando salían del paso peatonal. Al someterlos a un palpado preventivo de urgencia, los policías comprobaron que cargaban con el botín: uno de ellos llevaba un reflector negro marca Glowlux con un trozo de cable cortado y una cuchilla tipo serrucho, mientras que el segundo portaba un rollo de cable de tendido eléctrico seccionado en ambos extremos y un guante negro.

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Tras la captura, una comitiva policial se trasladó hasta el frente de la iglesia para constatar el daño. Allí corroboraron que uno de los reflectores de iluminación exterior presentaba el cableado arrancado y que faltaban tramos de conducción eléctrica ubicados sobre el portón de acceso principal, coincidiendo exactamente con los elementos incautados a los sospechosos.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, quien dispuso la aprehensión de ambos jóvenes bajo la carátula de robo, la notificación de la formación de causa y su posterior traslado a la sede judicial para prestar declaración.

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