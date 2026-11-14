Tres hombres de 46, 32 y 29 años fueron aprehendidos durante la madrugada, acusados de presunta comercialización de estupefacientes en el interior de un boliche del macrocentro. El procedimiento fue realizado por personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera, junto con efectivos del Comando de Patrullas, tras recibir una alerta sobre posibles ventas de drogas dentro del establecimiento.

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La intervención comenzó a partir de un llamado que advertía sobre presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes en el local The Clap, ubicado en inmediaciones de Luro y Jujuy. Al llegar, los efectivos identificaron a los sospechosos y procedieron a su aprehensión.

Durante el operativo, la Policía secuestró aproximadamente 15 gramos de una sustancia conocida como tusi, diez pastillas de distintos colores similares al éxtasis y 3,23 gramos de marihuana. Además, por disposición de la fiscalía interviniente, fueron incautados tres teléfonos celulares.

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En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción de Estupefacientes, a cargo del fiscal Ramiro Anchou, que dispuso la formación de actuaciones por infracción al artículo 14, inciso primero, de la Ley 23.737.

Asimismo, ordenó notificar a los tres imputados en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal y dispuso su posterior libertad, conforme a lo establecido en el artículo 161 del mismo código.

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