Un allanamiento realizado por personal de la Subcomisaría Los Acantilados permitió recuperar numerosos elementos robados y esclarecer cuatro hechos delictivos cometidos bajo las modalidades de escruche y hurto en los barrios Los Acantilados y Playa Serena.

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El procedimiento se llevó adelante en una vivienda de calle 16, entre 479 y 481, a partir de una investigación iniciada por distintas denuncias y del análisis de registros de cámaras de seguridad privadas.

La pesquisa avanzó mediante tareas de campo y el relevamiento de imágenes aportadas por vecinos. A partir de esas pruebas, los efectivos lograron identificar un domicilio presuntamente vinculado con los hechos e iniciaron las gestiones para obtener la correspondiente orden de allanamiento.

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Con intervención de la Fiscalía Nº6, a cargo de la fiscal Romina Díaz, y autorización del Juzgado de Garantías Nº3, encabezado por la jueza María Rosa Frendes, el operativo se concretó con la colaboración de efectivos de la Subcomisaría Casino y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Al ingresar al inmueble, los policías constataron que no había moradores. Sin embargo, secuestraron una bordeadora, herramientas de mano, cinco rollos de cable, seis llaves térmicas, una pala, seis puntos y tomas eléctricos, dos serruchos, un hacha, un alargue de 40 metros, un rollo de manguera para electricidad de 30 metros y una netbook gris. Parte de los elementos fue reconocida posteriormente por una de las víctimas.

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De acuerdo con el parte oficial, los objetos incautados permitieron vincular la vivienda allanada con cuatro episodios delictivos registrados en la zona durante los últimos meses. El primero ocurrió el 3 de noviembre, en una vivienda en construcción ubicada en (calle 483 y 18). Allí sustrajeron herramientas y maquinarias que el damnificado valuó en aproximadamente $10.000.000.

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Otro de los hechos fue denunciado el 8 de noviembre por una mujer de 61 años, quien constató que habían ingresado a su domicilio de calle 32 al 4100, en Playa Serena, y le habían sustraído efectos personales, herramientas, una netbook y dinero en moneda extranjera.

En tanto, el 3 de octubre, un hombre de 51 años denunció el hurto de electrodomésticos, herramientas y mobiliario en una propiedad ubicada en calle 475 al 1000.

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El cuarto episodio se registró durante septiembre, en una casa de fin de semana situada en calle 479 al 700. En ese lugar fueron sustraídos un termotanque, un televisor, un equipo de sonido, una cortadora de césped y distintas herramientas.