Un hombre de 26 años fue aprehendido luego de ser descubierto cuando intentaba escapar por una ventana del depósito de un Centro Barrial Parroquial, ubicado en Padre Dutto al 2300.

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El procedimiento comenzó cuando se activó la alarma del establecimiento, lo que motivó la intervención de efectivos del Comando de Patrullas Sur. Al llegar, los policías encontraron el sistema de seguridad sonando y se entrevistaron con una vecina que se había acercado para comprobar qué ocurría.

La mujer advirtió que el lugar ya había sido víctima de un robo el día anterior, por lo que decidió acercarse al escuchar nuevamente la alarma. Minutos después, llegó un referente del centro barrial, quien autorizó el ingreso de los efectivos para revisar las instalaciones.

Durante la inspección, los policías detectaron una abertura en una pequeña ventana del depósito donde se guardaba mercadería y observaron las piernas de un hombre que intentaba salir al exterior.

Ante esta situación, los uniformados recorrieron el predio y lograron interceptar al sospechoso antes de que pudiera escapar. Al revisarlo, encontraron entre sus prendas dos destornilladores de aproximadamente 20 y 16 centímetros, que fueron secuestrados preventivamente.

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El hombre fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

Finalmente, la fiscal Mariana Baqueiro, de la UFI de Flagrancia, dispuso la formación de una causa por tentativa de robo y ordenó el traslado del aprehendido a Tribunales para continuar con el proceso judicial.