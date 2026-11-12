Un violento episodio de inseguridad se registró este jueves cuando un hombre de 24 años ingresó por la fuerza a una vivienda y amenazó con un cuchillo a una mujer policía de 30 años y a su hija de apenas tres años. Tras un operativo, el sospechoso fue localizado y aprehendido.

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El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en inmediaciones de avenida Pedro Cardiel al 9800, donde el acusado habría pateado y dañado la puerta de ingreso para acceder al domicilio.

Una vez adentro, amenazó con un arma blanca a la sargento, que presta servicio en la Comisaría Cuarta, y a su pequeña hija, mientras le exigía a la mujer que le entregara su arma de fuego reglamentaria.

Posteriormente, el sujeto sustrajo distintos elementos de la vivienda y escapó. Sin embargo, un llamado al 911 permitió que efectivos del Comando de Patrullas Norte desplegaran un operativo y lograran aprehenderlo en inmediaciones de French al 9900.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron un teléfono Samsung A53, dos relojes, un atributo policial, dos encendedores, dos juegos de llaves, una cadena, un parlante portátil y prendas de vestir, elementos vinculados a la investigación.

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Finalmente, intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Baqueiro, que dispuso la formación de una causa por tentativa de robo agravado por el uso de arma y coacción. El acusado fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.