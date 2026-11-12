Una motocicleta que había sido robada fue recuperada durante un procedimiento policial realizado en el barrio San Martín, donde un joven de 23 años terminó aprehendido y acusado de encubrimiento.

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El operativo se desarrolló durante la tarde del 11 de noviembre, en inmediaciones de Tetamanti al 3100, cuando efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) advirtieron que una motocicleta de 110 cc circulaba sin dominio colocado y con su conductor sin casco.

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Al interceptar el vehículo, los agentes solicitaron la documentación correspondiente, pero el joven manifestó no tenerla. La posterior verificación de los datos identificatorios permitió establecer que se trataba de una Honda Wave 110 cc con un pedido de secuestro activo por robo, registrado el 4 de octubre de 2026 a requerimiento de la Comisaría Duodécima.

Tras tomar conocimiento del procedimiento, la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Sánchez, dispuso la aprehensión del conductor por el delito de encubrimiento y el secuestro del rodado.

El joven fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.

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