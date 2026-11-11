Personal de la Comisaría Novena y del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Tercera realizó hoy un allanamiento en una vivienda del barrio Acantilados, donde descubrió un lugar presuntamente destinado al desguace y acopio de vehículos robados. El operativo permitió secuestrar numerosas autopartes con pedido de secuestro activo y avanzar en el esclarecimiento de cuatro hechos delictivos investigados por distintas dependencias policiales.

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La investigación comenzó a partir del hurto de un automóvil Volkswagen Suran, ocurrido el 5 de noviembre en inmediaciones del balneario Guardavidas Guillermo Volpe, en la zona de Playa Grande.

En el marco de las primeras actuaciones, el 7 de noviembre se realizó un allanamiento de urgencia en el que se recuperó el vehículo y fue detenido un joven de 24 años. Posteriormente, las tareas investigativas y el relevamiento de testimonios vecinales permitieron identificar una propiedad que funcionaría como centro de desguace, ubicada en la intersección de 24 y 513.

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Durante el procedimiento de hoy, los efectivos encontraron distintas piezas vehiculares relacionadas con investigaciones por robos y hurtos registrados en Mar del Plata.

Entre los elementos incautados había chapas patentes correspondientes a la Volkswagen Suran sustraída en el hecho inicial. También se encontraron dos crucetas, una puerta y un paragolpes con insignia de Peugeot, vinculados a una causa por robo agravado en poblado y en banda, investigada por la Comisaría Sexta.

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Asimismo, secuestraron una chapa patente de un Fiat Palio relacionada con una investigación por robo agravado de motovehículo, tramitada por la Comisaría Segunda. En cuanto a un Chevrolet Corsa, se encontraron dos cristales y un motor desarmado vinculados a una causa por hurto automotor, que interviene la Comisaría Cuarta.

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Además, en el inmueble de en 24 y 513 había numerosos componentes de otros vehículos, entre ellos estéreos, carburadores, ópticas, guardabarros, paneles internos, lunetas, torpedos, espejos retrovisores y distintas piezas mecánicas.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor, conducida por Joaquín Morán, con intervención del Juzgado de Garantías Nº3, encabezado por María Rosa Frende.