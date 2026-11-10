Un hombre de 26 años fue aprehendido durante la noche del domingo, luego de ser retenido por un grupo de vecinos que intervino ante un presunto intento de robo en una vivienda de Mar del Plata.

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Según denunció el propietario, de 59 años, el sospechoso habría ingresado por una puerta trasera que conecta con el patio y el lavadero mientras él descansaba. Una vez dentro, habría intentado llevarse un teléfono celular de alta gama y tomó las llaves de un vehículo.

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Al advertir la situación, el dueño intentó recuperar sus pertenencias y se produjo un forcejeo. En ese contexto, recibió dos golpes de puño en el pecho. El hombre también habría intentado acceder al automóvil, hasta que los pedidos de auxilio alertaron a los vecinos.

Unas diez personas lograron retener al sospechoso hasta la llegada del personal del Comando de Patrullas Mar del Plata Sur, que acudió tras un llamado por un conflicto en la vía pública y concretó la aprehensión.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del doctor Arévalo, avaló el procedimiento, notificó al acusado por el delito de robo en grado de tentativa y dispuso su traslado a la Unidad Penal 44 de Batán.

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