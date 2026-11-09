Tres personas fueron demoradas durante la madrugada del domingo luego de ser encontradas en las inmediaciones de una camioneta Suzuki Grand Vitara bordó que había sido sustraída y presentaba distintos daños.

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El procedimiento comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre el vehículo abandonado en la zona de Ruta 88 y avenida Vértiz, y la fuga a pie de tres personas. Personal del Comando de Patrullas Sur inició un rastrillaje y localizó a dos de ellas, un hombre y una mujer. Minutos después identificó al tercer sospechoso.

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Al inspeccionar la camioneta, los efectivos encontraron el vidrio trasero izquierdo roto, la cerradura del conductor forzada y daños en el espejo retrovisor y el cubre rueda de auxilio. Además, había pertenencias revueltas en el habitáculo y el estéreo estaba apoyado sobre el capot.

La documentación encontrada en el interior permitió contactar a la propietaria, quien explicó que había dejado el vehículo estacionado en Brown, entre Corrientes y Entre Ríos, mientras trabajaba en un hotel de la zona. Al salir, advirtió que se lo habían llevado.

Los demorados son dos hombres de 26 y 30 años y una mujer de 25. La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, dispuso notificarlos de la formación de causa por encubrimiento y ordenó su traslado a las unidades penales 44 y 50.

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