Un hombre de 30 años fue aprehendido anoche en pleno centro, luego de ser sorprendido cuando intentaba ingresar por la fuerza a un automóvil Honda Fit de color gris estacionado en la calle. El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando de Patrullas Norte, que intervino tras un llamado al sistema de emergencias 911.

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La alerta recibida advertía sobre la presencia de un sujeto que estaría intentando forzar el vehículo ubicado en Entre Ríos, entre avenida Colón y Brown. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al sospechoso junto al automóvil y procedieron a identificarlo.

En ese momento, un testigo se acercó al personal policial y manifestó haber observado cómo el hombre intentaba abrir las puertas del rodado y había violentado el plástico de la insignia. Además, aseguró haber registrado la secuencia mediante una filmación.

Tras constatar daños en el sector señalado del automóvil, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso.

En el caso intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la formación de una causa por tentativa de robo, la realización de las diligencias correspondientes y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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