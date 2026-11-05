Una adolescente de 15 años que llegó a Mar del Plata desde Misiones para participar de los Juegos Evita fue atropellada por una motocicleta en pleno centro de la ciudad. Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones y debió recibir atención médica.

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El hecho ocurrió en la intersección de Buenos Aires y Belgrano, donde, por motivos que todavía se investigan, una motocicleta Zanella Styler de 150 cilindradas, conducida por un hombre de 30 años, chocó contra la joven.

Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas Norte llegaron al lugar y encontraron a la adolescente tendida sobre el asfalto, por lo que solicitaron asistencia médica.

Una ambulancia del servicio de emergencias DINESA atendió a la menor y posteriormente la trasladó al puesto sanitario de Las Toscas, donde recibió atención por las lesiones sufridas. Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre la gravedad de su estado.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica para determinar cómo ocurrió el accidente. Además, agentes de Tránsito Municipal le realizaron un test de alcoholemia al motociclista, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l). También se comprobó que tenía toda la documentación del vehículo en regla.

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La causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 11, encabezada por Valeria Romero, que dispuso notificar al conductor de que está siendo investigado por lesiones culposas, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.