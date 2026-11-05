Un hombre de 31 años fue asaltado por dos delincuentes armados en el barrio San Carlos. A partir de la denuncia y el análisis de cámaras de seguridad, la Policía realizó dos allanamientos que permitieron identificar a dos sospechosos y encontrar elementos vinculados con la investigación.

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El robo ocurrió durante la madrugada del 3 de noviembre, alrededor de las 00:11, en Buenos Aires al 4400. La víctima fue interceptada por dos hombres que circulaban en una motocicleta de 110 cilindradas, de color negro con detalles azules.

Según denunció, los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron un iPhone, una billetera y documentación personal, para luego escapar en la moto. A pesar de lo ocurrido, el hombre no sufrió lesiones.

Tras el asalto, efectivos de la Comisaría Segunda comenzaron una investigación que incluyó la revisión de cámaras de seguridad. Como resultado, el 4 de noviembre allanaron una vivienda de Gutenberg al 8800, donde identificaron a un hombre de 44 años.

Durante el procedimiento, secuestraron un casco negro y un pantalón del mismo color con tres líneas blancas a los costados, prendas que habrían sido utilizadas por uno de los responsables del robo.

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La investigación continuó el 5 de noviembre con un segundo allanamiento, esta vez en una vivienda de Gutenberg al 7900, donde fue identificado un hombre de 27 años.

En ese domicilio, los policías identificaron una motocicleta Corven Energy de 110 cilindradas, de color azul, cuyas características coincidirían con las del vehículo utilizado durante el asalto.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 6, encabezada por Romina Díaz, que dispuso notificar a ambos hombres de que están siendo investigados, aunque ninguno fue detenido.

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Además, se ordenó conservar las prendas secuestradas y revisar la motocicleta para determinar si fue utilizada durante el robo. La investigación continúa para establecer la posible participación de los sospechosos en el hecho.