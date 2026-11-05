La investigación por el robo de una motocicleta derivó en un allanamiento en el barrio Las Heras, donde la Policía recuperó el vehículo sustraído y secuestró siete proyectiles calibre .32, además de documentación correspondiente a otro motovehículo con pedido de secuestro.

Ads

El hecho ocurrió el pasado 31 de octubre en Italia al 350, cuando un joven de 19 años dejó estacionada su Honda CB 190 Repsol y, poco después, constató que había sido robada.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad y el análisis de plataformas digitales, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta identificó al presunto involucrado y estableció un domicilio donde podría encontrarse el rodado. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó un registro en una vivienda de Génova al 8700.

Puede interesarte

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron la motocicleta denunciada como robada, una cédula de otro motovehículo con pedido de secuestro y siete municiones calibre .32. En el lugar identificaron a un hombre de 26 años, mientras que el adolescente de 17 años investigado no se encontraba presente.

Por disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 3, a cargo de Walter Martínez Soto, el hombre fue notificado de la formación de una causa por encubrimiento y recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal. En tanto, el adolescente deberá presentarse en sede judicial el próximo 6 de noviembre, bajo apercibimiento de ser trasladado por la fuerza pública si no cumple con la citación.