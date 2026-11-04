Un hombre de 36 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles, luego de ser detectado mientras observaba viviendas y probaba picaportes en el centro de Mar del Plata. En su mochila llevaba distintos elementos de bronce y conexiones de gas que habían sido sustraídos de domicilios particulares.

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El procedimiento se inició cerca de la medianoche, cuando una mujer de 64 años llamó al 911 para denunciar que un desconocido intentaba forzar la puerta de ingreso de su vivienda, ubicada en Corrientes al 2900. Al salir, constató que le habían robado el frente de bronce del buzón y un caño de la conexión de gas.

Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas Norte recibieron un aviso sobre un hombre con características similares que recorría la zona de Falucho y Corrientes, observaba los frentes de las casas y manipulaba sus picaportes. Allí lograron interceptarlo.

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Durante el procedimiento, el hombre exhibió una mochila en la que llevaba cinco frentes de buzón de bronce, un caño flexible de acero inoxidable y un caño amarillo de gas con un codo. Al revisar los elementos, la denunciante reconoció como propios uno de los frentes de buzón y el caño de gas sustraídos de su vivienda.

Los objetos fueron secuestrados y se dispuso la restitución de los elementos reconocidos a la propietaria. Intervino la Comisaría Segunda y tomó conocimiento la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Daniel Vicente, que notificó al aprehendido de la formación de una causa por robo y ordenó distintas diligencias para establecer la procedencia del resto de los elementos.

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