Dos allanamientos realizados en el barrio San Patricio permitieron recuperar parte de los elementos robados de un complejo de cabañas de alquiler ubicado en Playa Serena.

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El hecho fue denunciado el 29 de octubre, cuando el propietario del establecimiento advirtió que habían forzado la puerta de un depósito y sustraído tres garrafas de 10 kilos, cajas de vino y otros objetos.

A partir de declaraciones testimoniales, tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad privadas, los investigadores lograron identificar al presunto autor y localizar dos domicilios vinculados con la causa. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó los procedimientos.

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En una vivienda de la calle 461 al 500, la Policía secuestró una caja de vino y un buzo negro con capucha. En el segundo domicilio, ubicado en inmediaciones de calle 461 y calle 12, incautó una garrafa de 10 kilos, un buzo gris con capucha y un pantalón negro. Allí también fueron identificados dos hombres de 36 y 39 años.

La Fiscalía interviniente, a cargo de Fernando Berlingeri, avaló los procedimientos y dispuso el secuestro de los elementos y la identificación de las personas presentes. Además, ordenó fotografiar una motocicleta encontrada en el lugar, aunque no dispuso su incautación.

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Intervinieron la Comisaría Decimotercera, la UFI N.º 5 y el Juzgado de Garantías N.º 4 del Departamento Judicial Mar del Plata.

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