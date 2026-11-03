Un hombre de 53 años fue aprehendido durante la madrugada de este martes, luego de ser sorprendido cuando salía de un comercio ubicado en la esquina de Alberti y Santa Fe, en el centro de Mar del Plata.

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El procedimiento comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona dentro del establecimiento. Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas Norte observaron al sospechoso cuando salía del local. Al advertir la presencia policial, dejó una bicicleta e intentó escapar a pie, pero fue interceptado tras una breve persecución.

Durante la requisa de una mochila, realizada ante la presencia de un testigo, los efectivos encontraron cuatro cadenas de bicicleta con sus respectivas llaves, guantes, una cámara domo dañada, herramientas y $58.320 en efectivo.

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Minutos después, uno de los propietarios del comercio reconoció como propios el dinero y los demás elementos secuestrados, incluida la bicicleta. También constató que la puerta vidriada del frente del local había sido violentada en su parte inferior.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, que dispuso la aprehensión del hombre y la formación de una causa por «tentativa de robo». Además, ordenó el relevamiento fotográfico, la constatación de los daños y la restitución de los elementos recuperados a su propietario.

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