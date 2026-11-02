Un conflicto entre dos hombres, de 38 y 69 años, terminó con ambos aprehendidos tras un episodio de violencia ocurrido en una vivienda de la zona de El Cano al 3400. El enfrentamiento se originó a partir de una situación vinculada con una mujer de 27 años, expareja del primero y actual pareja del segundo.

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Según se informó, el hombre de 38 años se presentó en la casa de su expareja, donde la habría amenazado y agredido físicamente. La mujer sufrió una lesión leve en el antebrazo izquierdo, por lo que intervino su actual pareja y se produjo una confrontación entre ambos hombres.

En medio de la disputa, el hombre de 69 años habría utilizado un elemento de madera para dañar un Ford Fiesta estacionado en la vía pública, propiedad de una mujer de 50 años. La Policía aprehendió a los dos involucrados y secuestró un caño metálico de aproximadamente un metro y un tirante de madera de 1,20 metros.

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Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Vicente. Para el hombre de 38 años se dispuso la formación de una causa por amenazas y lesiones agravadas por mediar violencia de género, además de su traslado a la Unidad Penal N.º 44.

Por su parte, el hombre de 69 años fue imputado por el delito de daño. La fiscalía no dispuso medidas restrictivas de su libertad y ordenó su posterior liberación, conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.

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Según las actuaciones, ambos hombres registran antecedentes policiales y judiciales por distintos hechos, entre ellos infracciones a la Ley 23.737 y delitos contra la propiedad y las personas.

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