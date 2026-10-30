Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina desarticularon una estructura dedicada al narcomenudeo en la zona sur de Mar del Plata, tras realizar cinco allanamientos simultáneos en inmuebles ubicados sobre avenida Vértiz y las calles Santa Cecilia y San Salvador. El operativo permitió identificar un centro de acopio y cuatro puntos de expendio de estupefacientes.

Ads

La investigación comenzó en agosto, a partir de tareas de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de Mar del Plata, cuyos agentes detectaron un presunto punto de venta de drogas. A partir de ese hallazgo, y bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Daniela Ledesma, la fuerza federal desarrolló seguimientos encubiertos y registros fílmicos.

Esas tareas permitieron establecer el funcionamiento de la estructura investigada. Según se determinó durante la pesquisa, una de las propiedades era utilizada como centro de almacenamiento y depósito principal, mientras que las otras cuatro funcionaban como puntos de venta coordinados.

Puede interesarte

Con las pruebas reunidas, el juez Gabriel Adrián Bombini, titular del Juzgado de Garantías Nº5 del Departamento Judicial Mar del Plata, ordenó los procedimientos. Los allanamientos contaron con la participación de efectivos de la DUOF y de la Unidad Táctica de Intervención Federal (UTIF).

Durante los registros, los agentes secuestraron dosis de cocaína y marihuana preparadas para la comercialización, frascos de bicarbonato de sodio presuntamente utilizados para el estiramiento de las sustancias, balanzas de precisión y documentación considerada de interés para la causa.

Ads

Todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nº23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes.

Ads