Dos mujeres de 18 y 24 años fueron aprehendidas durante la madrugada de este viernes luego de protagonizar una persecución en motocicleta y agredir físicamente a una efectiva policial que participaba de un control vehicular.

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El episodio se registró alrededor de la 1:40, en la zona de Mariano Acosta y Bolívar, donde personal de Patrulla Municipal y efectivos policiales interceptaron una motocicleta Mondial 110 en la que circulaban ambas jóvenes sin casco de seguridad.

Durante el procedimiento, los agentes comprobaron que la conductora no tenía licencia de conducir, cédula de identificación ni seguro obligatorio. Además, detectaron que las ocupantes llevaban una botella de vodka abierta.

Ante las irregularidades, se labraron las actas correspondientes y se dispuso el secuestro del rodado. Sin embargo, la situación se tornó violenta cuando las mujeres se resistieron a ser identificadas y, según el reporte oficial, atacaron a golpes de puño a una sargento, a quien también mordieron en una mano.

Frente a la agresión, integrantes de Patrulla Municipal intervinieron para separar a las involucradas, mientras que otro móvil policial llegó al lugar para colaborar con la reducción y aprehensión de ambas.

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Posteriormente, se le practicó un test de alcoholemia a la conductora, cuyo resultado fue negativo, pese a la presencia de la bebida alcohólica en la motocicleta.

La causa quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, que avaló el procedimiento y ordenó iniciar actuaciones por atentado agravado contra la autoridad. Las dos mujeres fueron trasladadas a la Unidad Penal Nº 50, donde quedaron alojadas a disposición de la Justicia, con una posterior presentación prevista ante la sede judicial.