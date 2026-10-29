Un adolescente de 17 años fue detenido, acusado de participar en el homicidio de Franco Rodríguez, de 18 años, ocurrido el pasado viernes en una vivienda del barrio Jardín de Stella Maris.

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Durante la mañana de hoy, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) realizó una serie de allanamientos en distintos domicilios. Los procedimientos se concretaron en la zona de García Lorca y Juramento, en Arana y Goiri al 5700 y en Tierra del Fuego al 3000.

Además, durante uno de los operativos, una mujer de 48 años habría efectuado disparos contra los efectivos policiales. La sospechosa fue reducida y aprehendida junto con otros cuatro adultos, de acuerdo con la información del procedimiento.

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En el marco de los allanamientos, los investigadores lograron detener al adolescente de 17 años señalado como uno de los presuntos autores del homicidio. En tanto, continúa la búsqueda del segundo sospechoso.

Se recuerda que en un primer momento, las versiones sobre el hecho indicaban que Rodríguez se había disparado accidentalmente mientras manipulaba una carabina frente a un grupo de allegados. Sin embargo, las tareas investigativas encabezadas por la fiscal Constanza Mandagarán y los resultados de la autopsia modificaron el rumbo de la causa.

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Tras constatarse el fallecimiento en el CAPS Nº2, el expediente fue derivado al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº2, luego de que se identificara a dos adolescentes como presuntos autores del ataque.

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Entre las hipótesis que se investigan, los investigadores analizan una posible represalia vinculada con la incautación de un vehículo de procedencia ilícita. No obstante, el móvil del crimen deberá ser establecido en el marco de la causa judicial.

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