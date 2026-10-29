Tres hombres fueron detenidos en el barrio San Antonio en el marco de una investigación por un violento asalto a un mecánico de 42 años, quien denunció que lo convocaron a una vivienda con la excusa de revisar un vehículo y, una vez adentro, lo golpearon y le robaron sus pertenencias.

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La causa se inició con una denuncia presentada el 22 de octubre. Según el relato de la víctima, los sospechosos lo contactaron por teléfono para solicitarle una reparación, pero al llegar al domicilio lo atacaron entre los tres y lo golpearon con un arma de fuego.

El denunciante señaló que durante la agresión le rasgaron y quitaron la ropa, le sustrajeron dos celulares y las llaves de su vehículo y lo expulsaron a la calle mientras continuaban golpeándolo. Finalmente, logró pedir ayuda a un vecino, quien solicitó asistencia médica.

Además, aseguró que en los días posteriores los mismos hombres ingresaron a su taller después de romper una pared y se llevaron electrodomésticos, herramientas y documentación.

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Las tareas del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Decimosexta permitieron obtener tres órdenes de allanamiento y detención para viviendas ubicadas en la zona de Martínez de Hoz al 600. Los operativos contaron con la participación de efectivos de otras dependencias, personal de la UTOI y del Cuerpo de Infantería.

Durante los procedimientos, los policías incautaron prendas rasgadas que pertenecerían al denunciante, herramientas, un televisor, un arma de fuego calibre 12 y veinte cartuchos.

Los tres acusados fueron trasladados a la Unidad Penal N.º 44 de Batán y quedaron a disposición de la Justicia. En la causa intervienen la UFI N.º 4, a cargo de la fiscal Mandagarán, y el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Mar del Plata.

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