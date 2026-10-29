Una investigación por el hurto de pertenencias del interior de una camioneta derivó en dos allanamientos y una requisa vehicular en Mar del Plata, donde la Policía secuestró prendas de vestir, llaves de vehículos y otros elementos de interés para la causa.

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El hecho fue denunciado por un hombre de 39 años, quien indicó que el 15 de octubre había dejado estacionada su Volkswagen Amarok en la calle Francia, entre Laprida y Juan B. Justo. Al regresar, constató que le habían sustraído una mochila con documentación, una computadora portátil y dinero, luego de que los autores vulneraran el sistema de seguridad del rodado.

A partir del análisis de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), los investigadores identificaron un Fiat Palio que habría sido utilizado durante el hecho. El vehículo fue localizado e interceptado y posteriormente secuestrado por una infracción de tránsito.

Con las pruebas reunidas, efectivos de la Comisaría Cuarta, junto con personal de su Grupo Técnico Operativo (GTO), del Destacamento Centenario y del GTO de la Comisaría Casino, realizaron procedimientos en dos domicilios.

En una vivienda de Ortiz de Zárate al 7900, secuestraron prendas de vestir, tres llaves de vehículos, una gorra, una navaja multiuso y un tarjetero. En tanto, en un domicilio de Tres Arroyos al 2700, incautaron el Fiat Palio investigado. Entre las llaves encontradas había una correspondiente a una Hyundai Tucson denunciada como sustraída en junio de este año.

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La Fiscalía N.º 1, a cargo de Florencia Salas, dispuso el secuestro de los elementos. Como uno de los imputados no fue localizado en su domicilio, solicitó la remisión de las actuaciones para gestionar una orden de detención. Respecto del segundo involucrado, ordenó notificarlo de la formación de una causa por encubrimiento vinculada con la llave de la camioneta sustraída.