El procedimiento ocurrió durante la noche del lunes, luego de que un llamado al 911 alertara sobre un hombre que estaría trepándose a los balcones de un edificio.

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Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas Norte revisaron la fachada y los balcones, pero no encontraron a nadie a simple vista. Tras escuchar ruidos en el arbolado público cercano, inspeccionaron el sector y hallaron al sospechoso escondido entre las ramas.

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Cuando los policías le ordenaron descender, el hombre arrojó un cuchillo de cocina con mango negro y hoja dentada, de unos 20 centímetros. Una vez en el suelo, fue reducido e identificado. Además, los efectivos secuestraron un cortacadenas y una estaca de hierro.

El denunciante, un vecino de 42 años, contó que estaba en el balcón de su departamento cuando escuchó ruidos y, al asomarse nuevamente, vio a un hombre colgado de un cable, con un pie apoyado en su balcón.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, dispuso la aprehensión por robo en grado de tentativa y el traslado del hombre a sede judicial para comparecer ante la fiscal en la primera audiencia.

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