Dos hombres fueron imputados por portación ilegal de arma de uso civil luego de que la Policía encontrara tres armas en una cochera ubicada en Larrea al 3200, entre las avenidas Independencia y Salta, en Mar del Plata.

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El procedimiento comenzó durante la madrugada del lunes 26 de octubre, a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre un posible ingreso ilícito al establecimiento. Efectivos de la Comisaría Segunda inspeccionaron el lugar y, al observar desde una ventana a una persona que aparentemente tenía una escopeta, ordenaron abrir la puerta y dejar las armas en el suelo.

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Los involucrados, de 42 y 25 años, acataron las indicaciones policiales. El mayor se desempeñaba como sereno de la cochera y tenía un rifle de aire comprimido con mira telescópica. El joven, quien dijo ser su sobrino y estar en la ciudad por motivos laborales, llevaba una pistola calibre .22 y una réplica de CO2 tipo Mini Uzi calibre .177.

Minutos después se presentó el propietario del establecimiento, quien reconoció al sereno como empleado desde hacía varios años. Según manifestó, conocía la existencia del rifle de aire comprimido, pero desconocía que su sobrino estuviera en el lugar y tuviera las otras dos armas.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, que dispuso la formación de actuaciones, la notificación de la causa a ambos hombres y el secuestro de los tres elementos para su remisión a Policía Científica. Ninguno quedó detenido, ya que la Justicia no ordenó medidas restrictivas de la libertad.

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