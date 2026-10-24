El caso del joven de 18 años que según las primeras versiones se había disparado accidentalmente con una carabina dio un giro, luego de que se comprobara que la Fiscalía investiga el hecho como un asesinato al descubrirse que la víctima tenía dos disparos en su cuerpo. Además, buscan a dos sospechosos señalados como los autores.

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Franco Rodríguez murió tras recibir dos disparos en una vivienda ubicada en la intersección de Goleta Sarandí y Pesquero Happy Days, en el barrio Jardín de Stella Maris. La fiscal Constanza Mandagarán está a cargo de la investigación.

En primera instancia funcionarios del área de Seguridad de la provincia de Buenos Aires habían informado sobre la muerte accidental del joven, quien según esa versión se había disparado accidentalmente con una carabina ante la presencia de varios amigos. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió tal cual determinó la investigación.

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El joven fue trasladado al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nº2, donde recibió asistencia médica, pero los profesionales constataron su fallecimiento debido a las heridas de arma de fuego.

Actualmente, los investigadores trabajan para identificar y localizar a dos hombres señalados como presuntos autores del ataque. Hasta el momento, no cuentan con información concreta que permita establecer dónde se encuentran.

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