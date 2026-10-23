Un violento robo ocurrido este jueves terminó con tres hombres aprehendidos, luego de varias persecuciones policiales en distintos puntos de la ciudad. Todo comenzó cuando un hombre de 42 años se encontraba dentro de su Volkswagen Bora en la zona de Colombres y Güiraldes.

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Según denunció la víctima, un Peugeot 208 blanco se detuvo delante de su auto y dos delincuentes bajaron, lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron el vehículo. Además, se llevaron pertenencias personales, documentación, un celular y un dispositivo GPS.

Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas localizaron el Volkswagen Bora e iniciaron una persecución que terminó en Santa Cecilia y Puán, donde el conductor chocó contra un montículo de tierra. Los tres ocupantes escaparon corriendo, pero uno de ellos, de 37 años, fue aprehendido después de saltar un muro e ingresar a una vivienda.

Mientras tanto, otros policías encontraron un Peugeot 208 blanco en Güiraldes y José Martí. Sus ocupantes intentaron escapar al advertir la presencia de los efectivos, pero fueron alcanzados tras dos persecuciones a pie, con apoyo de Prefectura Naval Argentina. Se trataba de dos hombres de 28 y 27 años.

Durante los procedimientos, la Policía recuperó el Volkswagen Bora y secuestró dos Peugeot 208, tres teléfonos celulares, aproximadamente $1.200.000, 100 dólares y varias llaves.

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Posteriormente, un nuevo llamado al 911 permitió encontrar otro Peugeot 208, esta vez de color gris, abandonado en Nápoles y Alejandro Korn. Los efectivos comprobaron que una de las llaves secuestradas anteriormente permitía encenderlo. Al revisar su interior, encontraron debajo del asiento del conductor un morral con un revólver sin numeración visible, que fue incautado para realizar peritajes.

Finalmente, la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, avaló las tres aprehensiones por robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el uso de un arma de fuego. Los sospechosos fueron trasladados a sede fiscal para continuar con las actuaciones correspondientes.