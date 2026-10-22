Una mujer de 36 años y un hombre de 43 fueron demorados por la Policía luego de protagonizar disturbios en la vía pública, en la zona del Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos y Rivadavia.

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El episodio ocurrió cuando efectivos policiales que patrullaban en bicicleta detectaron que ambas personas se encontraban en estado de ebriedad y estaban provocando desorden en el lugar.

Al intentar intervenir, los agentes fueron recibidos con insultos y actitudes agresivas. Además, los involucrados se negaron a cumplir las órdenes impartidas por el personal policial.

En medio de la situación, la mujer tomó de la ropa a uno de los efectivos y lo empujó, aunque no llegó a provocarle lesiones.

Finalmente, ambos fueron demorados y quedaron a disposición del Juzgado Correccional N.º 3, a cargo de Jorge Luis Rodríguez, que ordenó realizar las actuaciones correspondientes y posteriormente dispuso su libertad.

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