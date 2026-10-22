Un hombre de 37 años fue imputado por encubrimiento luego de que la Policía encontrara un automóvil robado en la calle Soler al 11.100.

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El procedimiento fue realizado por personal del Destacamento Estación Chapadmalal, junto con efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Octava, quienes identificaron al hombre cuando se encontraba junto a un Fiat Siena gris.

Al revisar los datos del vehículo en el sistema policial, los agentes comprobaron que tenía un pedido de secuestro activo desde el 16 de octubre, por una causa de robo automotor.

Ante esta situación, los efectivos secuestraron el automóvil y notificaron al hombre de la formación de una causa por encubrimiento. Sin embargo, no quedó detenido.

Finalmente, intervino la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor, a cargo del fiscal Morán, que dispuso la devolución del vehículo a su dueño.

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